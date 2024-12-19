Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı: 38 kilometrelik yolu açmak için ekipler seferber oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıksız bir şekilde yağmaya devam eden kar kırsal kesimde 1 metreye ulaşırken, hayatı olumsuz etkiliyor. Kardan kapanan 38 kilometrelik yol, ulaşıma açıldı.
Şırnak Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıksız bir şekilde kar yağışı sürüyor. Kar yağışı nedeni ile kırsal kesimde olan Yeşilöz, Kerkour, Kato ve Tuzluca köylerinin yolu ulaşıma kapandı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü, Kato Tuzluca, Lisse Teyra ve Kerkül üs bölgelerinin yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Ekiplerin çalışması ile 38 kilometrelik yol, kardan temizlendi.