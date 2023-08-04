Kars'ta sekiz kişi hayatını kaybetmişti: Kazaya karışan otobüs işletmesini kapattı

Firma, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldı.
Firmanın yönetim kurulu başkanı Turgut Reis, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 30 Temmuz'da firmaya ait otobüsün devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Reis, açıklamasında söz konusu kazaya işaret ederek, şunları kaydetti:
Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 30 Temmuz'da Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.