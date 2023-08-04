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Kars'ta sekiz kişi hayatını kaybetmişti: Kazaya karışan otobüs işletmesini kapattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sekiz kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı.

17:46 . 4/08/2023 Cuma
AA
Firma, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldı.

Firma, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldı.

Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazadan dolayı, otobüs işletmelerini kapatma kararı alan Turgut Reis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, "
Bu elim kazada vefat eden ve yaralanan muhterem hemşerilerimizin acısını, şahsım ve ailem olarak büyük bir acı ve üzüntüyle yaşadık"
dedi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Turgut Reis, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 30 Temmuz'da firmaya ait otobüsün devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Reis, açıklamasında söz konusu kazaya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şirketler grubumuza ait olan ve 27 yıldır aziz Kars halkına hizmet verdiğimiz Turgut Reis otobüs işletmesi geçen hafta yaşanan elim kaza neticesinde vefat eden ve yaralı olan kıymetli hemşerilerimizin üzüntüsünü aile olarak ziyadesiyle yaşadığımızı ve çok fazla üzgün olduğumuzu, bu elim kazadan dolayı otobüs işletmesi faaliyetimizi, yönetim kurulumuzun kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı almış bulunuyoruz"

Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 30 Temmuz'da Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.



#Kars
#otobüs
#Turgut Reis
#kaza
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