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Kendi köyünden başka bir köye annesini ziyarete giden kadın kazada hayatını kaybetti

Kendi köyünden başka bir köye annesini ziyarete giden kadın kazada hayatını kaybetti

16:316/05/2025, Salı
DHA
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Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Aksaray'da Türkan Yıldız (41), annesini ziyarete giderken kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Oturduğu Bozkır köyünden Sarıkaraman köyündeki annesini ziyaret etmek için yola çıkan 3 çocuk annesi Türkan Yıldız yönetimindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki 68 FA 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yıldız ile diğer araçtaki Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.


Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.




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#trafik kazası
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