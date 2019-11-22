Gündem Kıran-5 Operasyonunda 12 sığınak bulundu Çok sayıda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme çıktı
MUŞ

Kıran-5 Operasyonu'nda 12 sığınak bulundu: Çok sayıda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme çıktı

Kıran-5 Operasyonu'nda 12 sığınak bulundu: Çok sayıda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme çıktı

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şenyayla bölgesine yönelik düzenlenen Kıran-5 Operasyonu'nda 12 sığınak ele geçirildi. İçerlerinde çok sayıda yaşam malzemesi ile ilaç ve tıbbi malzeme bulunan sığınaklar imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Operasyonda bulunan sığınaklardan biri.
Operasyonda bulunan sığınaklardan biri.

Muş Jandarma Komutanlığı tarafındından 18-21 Kasım tarihleri arasında Şenyayla bölgesine yönelik Kıran-5 Operasyonu düzenlendi. Jandarma ve komondo birlikleri ile özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda güvenlik korucuları da görev aldı.

DHA
Şenyayla bölgesine yönelik düzenlenen Kıran-5 Operasyonu'nda 12 sığınak ele geçirildi.

Operasyonda 12 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA
İçerlerinde çok sayıda yaşam malzemesi ile ilaç ve tıbbi malzeme bulunan sığınaklar imha edildi.

Undan peynire, kuru kayısıdan ketçaba kadar kilolarca gıda ve yaşam malzemesi bulunan sığınaklarda çok miktarda tıbbi malzeme, ağrı kesici ilaç, şurup, intibiyotik, iğne, serum hortumu, enjektör ve 18 not defteri ele geçirildi.

DHA
Operasyonda 12 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken sığınaklar içindeki eşyalarla imha edildi. Operasyonda 240 litrelik 4 bidon da bulundu.

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