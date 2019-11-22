Kıran-5 Operasyonu'nda 12 sığınak bulundu: Çok sayıda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme çıktı Kıran-5 Operasyonu'nda 12 sığınak bulundu: Çok sayıda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme çıktı Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şenyayla bölgesine yönelik düzenlenen Kıran-5 Operasyonu'nda 12 sığınak ele geçirildi. İçerlerinde çok sayıda yaşam malzemesi ile ilaç ve tıbbi malzeme bulunan sığınaklar imha edildi.

Haber Merkezi 22 Kasım 2019, 09:27 Son Güncelleme: 22 Kasım 2019, 09:36 DHA