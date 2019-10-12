Gündem Kız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar
MUŞ

Kız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar

Muş’un Korkut ilçesinde gönüllü öğretmenlerden oluşturulan ekip, çeşitli nedenlerle okula devam edemeyen 28 kız çocuğunu, ailelerini ikna ederek yeniden okullu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönüllü öğretmenler küçük kızlar için görev başında
Gönüllü öğretmenler küçük kızlar için görev başında

Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü, Yedipınar Ortaokulu ve Şehit Mehmet Akpolat Kız İmam Hatip Ortaokulu tarafından ilçede okula devam edemeyen kız çocuklarının okula kazandırılması için komisyon oluşturuldu. Komisyonda yer alan gönüllü öğretmenler, ilk etapta, okula devam edemeyen kız çocuklarını belirledi.

Daha sonra köyleri gezen öğretmenler, görüştükleri aileleri ikna ederek 28 öğrencinin okula dönmesini sağladı. Son olarak ilçeye 50 kilometre mesafedeki Çınarardı köyüne giden öğretmenler, babasını ikna ederek eğitimini yarıda bırakan Songül Ören’in okula kazandırdı. Okula kazandırılan Songül Ören, “Babam küçüğüm diye beni okula göndermiyordu. Öğretmenim geldi babamı ikna etti. Artık okula gideceğim. Arkadaşlarıma kavuşacağım için çok mutluyum.” dedi.

Üniversiteye girişte 3 bölüme 'başarı sırası' düzenlemesi: Hukuk fakültelerine alım şartları değişti
GÜNDEM
Üniversiteye girişte 3 bölüme 'başarı sırası' düzenlemesi: Hukuk fakültelerine alım şartları değişti
ABDye yaptırım resti

ABD'ye yaptırım resti

​"Yaptırımlara misliyle karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır'
399 teröristetkisiz hale getirildi

399 terörist
etkisiz hale getirildi

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
Mehmetçike selam olsun!

Mehmetçik'e
selam olsun!

Ay-Yıldızlılar '2020' virajını son dakikada döndü.
Teröristlere <br>beddua etti

Teröristlere
beddua etti

Şehit haberini alınca teröristlere kin kustu.
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
İran camilerinde<br>skandal hutbe

İran camilerinde
skandal hutbe

'Osmanlı rüyası gören Türkler Moğolvarice saldırıyor'
Skandala dayanamadı: <br>Türkiye'ye dönüyor

Skandala dayanamadı:
Türkiye'ye dönüyor

Teröristlerin ağzıyla konuşan kulübüne rest çekti.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Tam isabetle vuruldu

Tam isabetle vuruldu

Teröristlere ait uçaksavar monteli araç imha edildi.
Kendi göbeğimizi<br>kendimiz kesiyoruz

Kendi göbeğimizi
kendimiz kesiyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

PKK sivilleri vuruyor

PKK sivilleri vuruyor

​Teröristler Nusaybin'i hedef alan roketleri çocuk parkından atıyor.
Afrin'den Barış<br>Pınarı'na destek

Afrin'den Barış
Pınarı'na destek

​TSK'nın operasyonu sonucunda terörden temizlenen bölgeden destek sesleri.
Sınıra tank sevkiyatı

Sınıra tank sevkiyatı

​Askeri araçlar ve komandolar, sınır birliklerinde konuşlandırılacak.
'Konum' içeriden gidiyor

'Konum' içeriden gidiyor

​Sivil vatandaş gibi gezip, teröristlere anlık bilgi yolluyorlar.
Batı basını sınıfta kaldı

Batı basını sınıfta kaldı

​PYD'nin basın mensuplarına saldırısını servis etmediler.
Bizi de gönderin!

Bizi de gönderin!

​Batıda görevli askerler harekat bölgesine gitmek istiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.