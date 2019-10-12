Kız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar

Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü, Yedipınar Ortaokulu ve Şehit Mehmet Akpolat Kız İmam Hatip Ortaokulu tarafından ilçede okula devam edemeyen kız çocuklarının okula kazandırılması için komisyon oluşturuldu. Komisyonda yer alan gönüllü öğretmenler, ilk etapta, okula devam edemeyen kız çocuklarını belirledi.

Daha sonra köyleri gezen öğretmenler, görüştükleri aileleri ikna ederek 28 öğrencinin okula dönmesini sağladı. Son olarak ilçeye 50 kilometre mesafedeki Çınarardı köyüne giden öğretmenler, babasını ikna ederek eğitimini yarıda bırakan Songül Ören’in okula kazandırdı. Okula kazandırılan Songül Ören, “Babam küçüğüm diye beni okula göndermiyordu. Öğretmenim geldi babamı ikna etti. Artık okula gideceğim. Arkadaşlarıma kavuşacağım için çok mutluyum.” dedi.