Kızılcahamam'da yeni rota: AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

AK Parti, 11-12-13 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da istişare kampına girecek. Yenilenmiş kadrosu ile ilk kez kampa girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yol haritasının adımlarını başlatacak.

AK Parti, Ankara Kızılcahamam'da temmuz ayında istişare kampına girecek. 11-12-13 Temmuz'da gerçekleştirilecek AK Parti kampı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek. Bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetiminin katılacağı kampta Terörsüz Türkiye olarak tanımlanan yeni süreç, yeni anayasa çalışmaları ve yerel yönetimlere yönelik yeni düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış ve kapanış konuşmasını yapacağı kampta, AK Parti’nin 2028 seçimlerine giderken yaz boyunca sahada yürütülecek faaliyetlere ilişkin hazırlanan yol haritası il başkanlarıyla değerlendirilecek. Bölgelerden gelen talep, şikâyet ve istekler kampın en önemli gündem başlıklarından olacak. Bu doğrultuda, bazı bakanların ve genel başkan yardımcılarının da sunum yapması bekleniyor.