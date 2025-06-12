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Kızılcahamam'da yeni rota: AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

Kızılcahamam'da yeni rota: AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

11:3112/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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AK Parti, 11-12-13 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da istişare kampına girecek.
AK Parti, 11-12-13 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da istişare kampına girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında yenilediği hem Genel Merkez hem de teşkilatı ile ilk kez kampa girmeye hazırlanıyor. İl başkanları, milletvekilleri ve Genel Merkez yöneticileriyle gerçekleşecek kampın takvimi belli oldu.

AK Parti, 11-12-13 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da istişare kampına girecek. Yenilenmiş kadrosu ile ilk kez kampa girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yol haritasının adımlarını başlatacak.


AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu


AK Parti, Ankara Kızılcahamam'da temmuz ayında istişare kampına girecek. 11-12-13 Temmuz'da gerçekleştirilecek AK Parti kampı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek. Bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetiminin katılacağı kampta Terörsüz Türkiye olarak tanımlanan yeni süreç, yeni anayasa çalışmaları ve yerel yönetimlere yönelik yeni düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.


Kızılcahamam'da yeni rota


AK Parti Kızılcahamam kampında özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin seçmendeki karşılığının değerlendirileceği ifade ediliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış ve kapanış konuşmasını yapacağı kampta, AK Parti’nin 2028 seçimlerine giderken yaz boyunca sahada yürütülecek faaliyetlere ilişkin hazırlanan yol haritası il başkanlarıyla değerlendirilecek. Bölgelerden gelen talep, şikâyet ve istekler kampın en önemli gündem başlıklarından olacak. Bu doğrultuda, bazı bakanların ve genel başkan yardımcılarının da sunum yapması bekleniyor.


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