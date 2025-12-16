Yeni Şafak
Komşusunu vuran şüpheli: Beni dövmüştü, sokakta görünce ateş ettim

10:0616/12/2025, Salı
Olay, 12 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Adana'da husumetli olduğu komşusu Bülent H.'yi (53) tabancayla yaralayan Ahmet Y. (55), tutuklandı. Ahmet Y. ifadesinde, "Beni daha önce dövmüştü. Gururum incindi. Sokakta görünce tartıştık ve ateş ettim" dedi.

Olay, 12 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Y., daha önce kendisini darbeden komşusu Bülent H. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Y., belinden çıkardığı tabancayla Bülent H.’ye defalarca ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından ve bacaklarından yaralanan Bülent H., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Y.'yi olay yerine yakın bir sokakta kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen Ahmet Y. ifadesinde, "Beni daha önce dövmüştü. Gururum incindi. Sokakta görünce tartıştık ve ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bülent H.'nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. (DHA)



