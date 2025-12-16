İzmir'de yeni yıl öncesi denetim: 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir.
İzmir'in Konak ilçesinde, kaçak içki yapımında kullanıldığı ileri sürülen 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
zmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konak ilçesinde belirlenen bir adres ile minibüste arama yaptı.
Jandarma, kaçak içki yapımında kullanıldığı belirtilen 4 bin 130 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca ile 35 mermi ele geçirdi.
Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
#jandarma
#İzmir
#emniyet