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Konya Ovası elek gibi: 5 metrede bir devasa obruk

Konya Ovası elek gibi: 5 metrede bir devasa obruk

04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tek karede onlarca obruk görüntülendi.
Tek karede onlarca obruk görüntülendi.

Konya Ovası’nda iklim değişikliği ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla oluşan obruklar hızla yayılıyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden devasa obrukların arası 5 metreye kadar düştü. Prof. Fetullah Arık, “Uydu görüntülerinde burası elek gibi görünüyor. Sayı binleri bulabilir. Ürkütücü derinlikli kuyu şeklindekilerle beraber 620 obruk var” dedi.

Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliği artırıyor. Obruk oluşumunun son yıllarda hızla arttığı Karapınar ilçesinin kuzey batısında yer alan Reşadiye Mahallesi sınırları içinde bulunan Eşeli Yaylası'ndaki tarlalarda çok sayıda obruk oluşumu gözleniyor. İki obruk arasının 5 metreye kadar düştüğü, çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu yerde havadan çekilen fotoğraf karesine 24 obruk giriyor.


YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Obruklar, 2007'den sonra hemen her yıl birkaç tane oluşarak bu bölgede yaygınlaştı. Bir tarlada 8 obruk var, oluşumu da devam ediyor. Uydu görüntülerinde burası elek gibi, bir ay yüzeyi, sanki kraterlerin yoğun olduğu bir bölge gibi görünüyor. Aynı tarlada 8 obruk oluşması ciddi bir problem. Son yıllarda oluşan obruklar artık yerleşim alanlarına, tarım ve yatırım alanlarına çok yaklaşmış vaziyette. Bu nedenle tehlike arz ediyor." dedi. Bölgede obruk sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Arık, sözlerini şöyle sürdürdü:


2 HAFTADA 6 OBRUK

"Sadece 6 civarında obruk, son iki hafta içinde meydana geldi. Hemen batımızdaki Mısırlı Yaylası'nda, biraz daha doğumuzdaki Ekmekçi Yaylası'nda ve daha güneydeki Hotamış bölgesinde obruklar oluşuyor. Bu yıl içinde bölgedeki oluşan obruk sayısı 10'un üzerinde. Yılın bitmediği bir dönemi yaşıyoruz. Yeni tarım sezonu başladığı zaman oluşacak obruklardan da endişeliyiz. Sayının giderek artacağını öngörüyoruz, belki binleri bulabilir. Ürkütücü derinlikli, en son meydana gelen açık kuyu şeklindekilerle beraber 620 obruk var."


#Konya
#ova
#obruk

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