Manavgat Irmağı'nda fiber balıkçı teknesi alev alev yandı

Fiber teknedeki yangın kısa sürede büyüyerek ırmağın üzerini aydınlatırken, itfaiyenin olay yerine gelmesi sırasında teknenin bağlı bulunduğu ipin yanması nedeniyle tekne bulunduğu yerden uzaklaşarak ırmakta ilerlemeye başladı. Yanan tekne başka bir tekne kaptanı tarafından ip ile çekilerek itfaiyenin bulunduğu bölgeye getirilip, yapılan çalışmanın ardından söndürüldü.