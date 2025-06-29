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Manavgat Irmağı'nda fiber balıkçı teknesi alev alev yandı

Manavgat Irmağı'nda fiber balıkçı teknesi alev alev yandı

10:5029/06/2025, Pazar
IHA
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Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen tekne Almanya'daki bir vatandaşa ait çıktı.
Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen tekne Almanya'daki bir vatandaşa ait çıktı.

Antalya Manavgat Irmağı'nda bulunan fiber balıkçı teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği sırada yanar halde ırmaktan aşağıya doğru ilerlemeye başlayan tekne, başka bir tekne tarafından iple çekilerek itfaiyenin önüne getirildi.

Manavgat ilçesi Emek Mahallesi sınırlarında Manavgat Irmağı üzerindeki 6 metrelik fiber balıkçı teknesinin yandığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Fiber teknedeki yangın kısa sürede büyüyerek ırmağın üzerini aydınlatırken, itfaiyenin olay yerine gelmesi sırasında teknenin bağlı bulunduğu ipin yanması nedeniyle tekne bulunduğu yerden uzaklaşarak ırmakta ilerlemeye başladı. Yanan tekne başka bir tekne kaptanı tarafından ip ile çekilerek itfaiyenin bulunduğu bölgeye getirilip, yapılan çalışmanın ardından söndürüldü.






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