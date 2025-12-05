Yeni Şafak
Marmaris'te fırtınada 3 gezi teknesi karaya oturdu

Marmaris'te fırtınada 3 gezi teknesi karaya oturdu

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
DHA
Hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekneler kurtarılacak.
Hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekneler kurtarılacak.

Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu'nda bulunan ve Marmaris Bağlama Limanı’na kayıtlı olan 'Granitsa', 'Kastabos' ve 'Wiseone' isimli Türk bayraklı gezi tekneleri, sabah saatlerinde fırtına nedeniyle demir tarayıp kıyıya sürüklendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 3 gezi teknesi karaya oturdu.

Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu'nda bulunan ve Marmaris Bağlama Limanı’na kayıtlı olan 'Granitsa', 'Kastabos' ve 'Wiseone' isimli Türk bayraklı gezi tekneleri, sabah saatlerinde fırtına nedeniyle demir tarayıp kıyıya sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde tekne personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları ve teknelerden kaynaklı deniz kirliliğinin oluşmadığı belirlendi.

Teknelerin, hava şartlarının normale dönmesinin ardından bulundukları yerden kurtarılması planlanıyor.



