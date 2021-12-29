​Meslek erbabı burada yetişiyor: MEB Suriyeli gençler için SEUP projesini hayata geçirdi.

MEB, Suriyeli gençler için “Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum” (SEUP) projesini hayata geçirdi.

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Gençler için Milli Eğitim Bakanlığı “Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum” (SEUP) projesini hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’yle birlikte hayata geçirilen çalışma hem geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin hem de Türk öğrencilerin istihdam edilmesinde katkı sağlıyor.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı Fonu (FRIT) kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KFW) aracılığı ile finanse edilen SEUP, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

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10 BİN ÖĞRENCİ

2017 yılında başlayan proje İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Hatay SEUP kapsamındaki pilot iller olarak belirlendi. Pilot iller, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları illere göre tercih edildi.

İstanbul, 13 okul ile en fazla okulun belirlendiği pilot il oldu. Atölyelerin 267’si de İstanbul’daki okullarda bulunuyor. SEUP ile 10 bin öğrenciye ulaşmak ve 21 meslek alanında 1187 atölye tadilat ve donanım olarak tamamen yenilemek amaçlanıyor.

Levent Yazıcı

FARKLI PROJELER YAPIYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay, "Ülkemizde yaşayan Suriyeliler başta olmak üzere tüm mültecilerimizi misafir olarak gördük. Bakanlık olarak, bu gençlerimizi eğitimden geçirmek istiyoruz. Amacımız çocuklarımızı daha iyi imkanlar sağlayarak uyumlarının sağlanması ve ülkelerine döndüklerinde mesleklerini kendi ülkelerinde yapmaları” şeklinde konuştu.

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Mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz

Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)’un önemine değinen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Özellikle Suriyeli göçmen öğrencilerimiz ve beraberinde Türk öğrencilerimizin de kendi içerisinde bir uyum göstermeleri, aslında bütün okul ve kurumlarımızda çok istenen düzeyde gelişmeler de sağlamaktadır. Türkiye genelindeki 55 okul ile birlikte İstanbul’da da bu dönem 5 okulumuzda sağlanan desteklerle öğrencilerimizin uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve bu uygulama becerileri ile kendi içerisinde meslekte nitelikli gelişim sağlamalarına teşvik ediyoruz” dedi.

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