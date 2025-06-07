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Minibüs Kızılırmak Nehri yatağına düştü: Yaralılar var

Minibüs Kızılırmak Nehri yatağına düştü: Yaralılar var

22:167/06/2025, Cumartesi
DHA
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Dört kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dört kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs Kızılırmak Nehri yatağına düştü. Kaza sonucu araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Sivas'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, Kızılırmak Nehri yatağına düşmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. N.G. (39) yönetimindeki 58 NP 571 plakalı minibüs, seyir halindeyken Kızılırmak köprüsünün başlangıç noktasında kontrolden çıkarak nehir yatağına düştü. Suya temas etmeden duran minibüsün sürücüsü N.G. ve yanında bulunan E.G. (5), E.G. (8) ile S.G. (35) yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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