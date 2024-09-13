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MİT terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Terörist Akıncı, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.

08:42 - 13/09/2024 vendredi
Güncelleme: 09:09 - 13/09/2024 vendredi
AA
Terörist Azad Akıncı
Terörist Azad Akıncı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'lı Azad Akıncı'nın konumunu tespit etti.

Akıncı, Türkiye sınırına 160 kilometre uzaktaki Mahmur'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve propagandasını yapmak suçundan bir süre Türkiye'de tutuklu kalan Akıncı, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bazı faaliyetlerini de yürüttü.
#MİT
#PKK/KCK
#Mahmur Kampı
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