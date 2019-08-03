Muş'ta nehre giren 4 çocuk boğuldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrencinin de hastanede tedavisi sürüyor.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Vali Gündüzöz'ün açıklaması

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün boğulmasıyla sonuçlanan olayla ilgili, "Polislerimiz ve vatandaşlar müdahale ediyor. 4 çocuk çıkarılıp hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelerle biri hayata döndü. Kalbi çalışır vaziyette." dedi.

Vali Gündüzöz, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girmesinin ardından 3'ünün hayatını kaybettiği olayla ilgili, akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, üzücü olayın saat 15.00 sıralarında yaşandığını söyledi.

Serinlemek için nehre giren çocukların suda çırpındığını görenlerin durumu olay yerine yakın bir bölgede bulunan polis noktasına da bildirdiğini ifade eden Vali Gündüzöz, şöyle konuştu:

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