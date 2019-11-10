Muş’un çilek çocukları

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Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Esma B.K. hakkında, 'misyoner faaliyetler yürüttüğü iddiası üzerine Aydın Valiliği'nce soruşturma başlatıldı.Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin "Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır" açıklamasında bulundu.