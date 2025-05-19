Namaz çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Batman'da camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 57 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samanyolu köyünde Yunus Emre E. idaresindeki 27 BMJ 11 plakalı otomobil, camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T'ye (57) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, İsmail T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile araçtaki İmihan İ. (29), sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İsmail T'nin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.