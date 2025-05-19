Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Namaz çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Namaz çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

23:3819/05/2025, понедельник
G: 20/05/2025, вторник
AA
Sonraki haber
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 57 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samanyolu köyünde Yunus Emre E. idaresindeki 27 BMJ 11 plakalı otomobil, camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T'ye (57) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, İsmail T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile araçtaki İmihan İ. (29), sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmail T'nin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.



#Batman
#TRAFİK KAZASI
#Namaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?