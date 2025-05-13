Batman'da tır şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Kazada, sürücü ile tırda bulunan Veysi U. ve Bedirhan D. yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çayönü köyü mevkisinde Nurullah U. yönetimindeki 72 EP 662 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile tırda bulunan Veysi U. ve Bedirhan D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Veysi U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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