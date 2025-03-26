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Orta refüje çarpan otomobil takla attı

Orta refüje çarpan otomobil takla attı

08:4426/03/2025, Çarşamba
IHA
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Mudanya'da orta refüje çarpan otomobil takla attı.
Mudanya'da orta refüje çarpan otomobil takla attı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orta refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'daki kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Kavşağı'nda meydana geldi. İ.F.T. idaresindeki 16 JLS 90 plakalı Fiat Punto marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tahkikat başlatırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



#Bursa
#Mudanya
#Kaza

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