Pendik'te korku dolu anlar

Olay, akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi.
Patenli iki gencin seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşte korku dolu o anlar...
Olay, akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi.
Patenli iki gencin seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşte korku dolu o anlar...
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