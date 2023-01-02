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İSTANBUL

Pendik'te korku dolu anlar

Pendik'te patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
Pendikte korku dolu anlar
Pendik'te korku dolu anlar

Olay, akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi.


Patenli iki gencin seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte korku dolu o anlar...

Bursa’da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı
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Bursa’da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı
Bursa'dan Mudanya'ya giden bir grup genç motorcu canlarını tehlikeye atarak ilerlediler. Koruyucu ekipman ve kaskları olmayan motorcu gençler zaman zaman birbirlerine el uzatarak tutmaya çalışırken, zaman zaman da sol şeride geçerek hız yaptılar.
Diğer görüntülerde ise, el yapımı elektrikli bir oyuncak arabayla trafiğe çıkan ve zaman zaman zikzak çizerek seyreden gencin tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Bir başka görüntüde ise patenli genç araçların arasından giderek canını tehlikeye atarak ilerledi. Çılgın genç bir süre sonra gözden kaybolarak uzaklaştı.

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