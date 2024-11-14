Picasso'nun tablosu Bayburt'tan çıktı: 6 milyon avroya satacaklardı
16:0914/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
DHA
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Şüphelilerin tabloya 6 milyon avro değer biçip satmaya çalıştıkları belirlendi.
Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun bir eseri, Bayburt’ta düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Şüphelilerin tabloya 6 milyon avro değer biçip satmaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonda ayrıca Osmanlı, Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 250 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıkarılan eserlerin, batı illerine satılmak üzere hazırlandığı ve bir kısmının da yurt dışına çıkarılacağı yönünde bilgi üzerine harekete geçti.
21 şüpheliyi takibe alan ekipler, 14 ilde belirlenen ikamet, araç ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;
Osmanlı dönemine ait 3 bin 72 sikke, Doğu Roma ve Bizans
dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen 178 sikke ve çeşitli tarihi eser nitelikteki objeler ele geçirildi.
Picasso'ya ait olduğu ileri sürülen tablo da ele geçirildi
Operasyonların Bayburt ayağında, şüphelilerin
6 milyon avro değer biçip satışa sundukları, ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu ileri sürülen nü tablo
da ele geçirildi.
Tablonun gerçek olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerden 19'u jandarmadaki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.
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