Tam 30 milyon lira değerinde: İstanbul'da ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suç organizasyonlarının deşifre edilerek kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmalarda, bazı kaçakçılarca dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünlerin ülkeye kaçak yollarla getirildiği ve satışının yapılmak istendiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde söz konusu ürünlerin saklandığı ev-ofis olarak kullanılan adrese geçtiğimiz Çarşamba günü operasyon düzenlendi.