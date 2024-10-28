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Baykar’dan ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Baykar’dan ‘dolandırıcılık’ uyarısı

04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Baykar, vatandaşları sosyal medyada isimlerini kullanarak sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Baykar'dan yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar'ın ismi kullanılarak sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi.


YAPAY ZEKA İLE HAZIRLIYORLAR

Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan bu sahte reklamların, Baykar adına yüksek kazanç vaatleri sunuyor gibi gösterildiği ve tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulanan açıklamada, “Baykar'ın böyle bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.


HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Açıklamada, bazı medya mensuplarının bu sahte içerikleri Baykar'a ait sanarak yanlış algılar oluşturduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Medya mensuplarını, Baykar'ın resmi açıklamaları ile dolandırıcıların manipüle ettiği içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını koruma ve güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunu üstlenerek, bu tür yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Baykar olarak, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız.”





#baykar
#yapay zeka
#dolandırıcılık

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