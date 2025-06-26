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Sadece kendisi kurtuldu: Kazada ailesini kaybeden vatandaşın acı dolu son vedası

Sadece kendisi kurtuldu: Kazada ailesini kaybeden vatandaşın acı dolu son vedası

18:5826/06/2025, Perşembe
IHA
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Kazada ölen 5 kişi için Mescit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kazada ölen 5 kişi için Mescit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Edirne'de içerisinde altı kişi bulunan ve kontrolden çıkarak ağaca çarpan araçtaki beş kişi hayatını kaybetti. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Muhammet Çelik, kaybettiği ailesi için düzenlenen cenaze töreninde zor anlar yaşadı, zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

Edirne'de trafik kazasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden ve sadece kendi yaralı kurtulan otomobil sürücüsü baba, cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen Muhammet Çelik idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Muhammet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif Olçer'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti.

Kazada ölen 5 kişi için Mescit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hastaneden taburcu olarak cenazeye katılan baba Muhammet Çelik, cenaze namazını 1 yaşındaki oğlu Muhammet Özcan Çelik'in tabutu başında kıldı. Zor anlar yaşayan baba, zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.



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