Park halindeki araca çarptı: 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Gülbeden Yaşar ve Yeter Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Feride Beyazkaya ve Betül Nur Beyazkaya ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.