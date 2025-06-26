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Park halindeki araca çarptı: 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Park halindeki araca çarptı: 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

08:5826/06/2025, Perşembe
AA
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Kaza, Tokat-Niksar kara yolunun Budaklı köyü yakınlarında meydana geldi.
Kaza, Tokat-Niksar kara yolunun Budaklı köyü yakınlarında meydana geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta Kenan Beyazkaya idaresindeki 16 BGP 280 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolunun Budaklı köyü yakınlarında yol kenarında park halinde duran 34 GTJ 667 plakalı Osman E'ye ait kamyona arkadan çarptı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada araçtaki Gülbeden Yaşar ve Yeter Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Feride Beyazkaya ve Betül Nur Beyazkaya ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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