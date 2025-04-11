Sarıgöl'ü zirai don vurdu: Zarar 2 milyar lirayı geçti

Manisa Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Sarıgöl Ovasındaki üzüm bağlarında yapılan tahmini don zararı açıklandı. Ekipler ilk tahmini don zararını yayla bağcılığın yoğun olduğu üzüm ovası denilen Dindarlı, Dadağlı, Alemşahlı bölgelerinde başladı. Burada özellikle Red Globbe üzüm bağları ve Sultaniye üzüm bağlarında önemli don zararının olduğu bildirildi. Daha sonra tahmini don zarar inceleme ekipleri Sarıgöl ovasındaki diğer zarar gören bağlardaki incelemelerini tamamladı.





Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sarıgöl'de toplam ekili dikili üretim alanı: 120 bin dekar. Etkilenen mahalle sayısı: 27. Etkilenen çiftçi sayısı: 2 bin 600 kişi. Etkilenen üretim alanı: 90 bin dekar. Zarar oranı: yüzd 10-80. Afetin tahmini bedelini 2.25 milyar TL olarak tahmin etmekteyiz."





Öte yandan Sarıgöl Ziraat Odası başkanlığı da zararın büyük boyutlarda olduğunu ifade ederek don zararının yaralarının biran önce sarılması gerektiğini ifade etti.







