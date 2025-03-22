Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Sarıkamış'ta anne ve yavru ayılar görüntülendi

Sarıkamış'ta anne ve yavru ayılar görüntülendi

08:4022/03/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Sarıkamış'ta sıkça rastlanan boz ayılar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yiyecek bulmak için sık sık ilçe merkezine iniyor.
Sarıkamış'ta sıkça rastlanan boz ayılar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yiyecek bulmak için sık sık ilçe merkezine iniyor.

Kars Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmak üzere TOKİ lojmanlarına gelen anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde anne ayının ayakta yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı ve zaman zaman durup çevreyi kontrol ettiği anlar yer alıyor. Yavru ayıların meraklı tavırları ise dikkat çekti.

Anne ve yavru ayılar daha sonra gözlerden kayboldu. Sarıkamış'ta sıkça rastlanan boz ayılar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yiyecek bulmak için sık sık ilçe merkezine iniyor. Boz ayıların ilçe merkezinde dolaşmasına ise 'Sarıkamış'ta sıradan bir gün' deniliyor.



#Kars
#Sarıkamış
#Boz ayı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu