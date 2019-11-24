Gündem Şehitlerin kanı yerde kalmadı Kulpta 7 sivili şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi
MUŞ

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Kulp'ta 7 sivili şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Kulp'ta 7 sivili şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş'un Şenyayla bölgesindeki hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin, Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
7 askeri şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi.
7 askeri şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

  • Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi. "ifadeleri yer aldı.

Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe: 'Mavi', 'Yeşil' ve 'Gri' kategoride bulunan 10 terörist yakalandı
GÜNDEM
İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe: 'Mavi', 'Yeşil' ve 'Gri' kategoride bulunan 10 terörist yakalandı
Kılıçdaroğluna mühlet

Kılıçdaroğlu'na mühlet

​Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım.
CHP bu pisliği temizlemelidir

CHP bu pisliği temizlemelidir

​Muharrem İnce 'Beştepe' iddialarına yönelik açıklama yaptı.
26 yıl sonragelen itiraf

26 yıl sonra
gelen itiraf

8 günlük Fatoş bebek poşete konulup, boğuldu.
83 yıl da geçse buradayız

83 yıl da geçse buradayız

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde devam ediyor.
Şehitlerin kanı<br>yerde kalmadı

Şehitlerin kanı
yerde kalmadı

​Kulp'ta 7 sivili şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne<br>tarihi darbe

Terör örgütüne
tarihi darbe

Son bir yılda ​'Mavi', 'Yeşil' ve 'Gri' kategorideki 10 terörist yakalandı.

Son güne bırakmayın

Son güne bırakmayın

​Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.
Triger kayışı dehşeti

Triger kayışı dehşeti

​Çırağını dövdü, 'İki tokat attım' dedi, tahliye oldu.
Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde eski İngiliz ajanı Büyükada'daki evinden Karaköy'e geçiyor.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Gürültü yapanlar şimdi yandı

Gürültü yapanlar şimdi yandı

​Mağdur aranmaksızın 2 yıla kadar hapis cezası var.
3 dakikada <br>tarih yazdılar

3 dakikada
tarih yazdılar

Libertadores finali, muhteşem bir maça sahne oldu.
500 bin TL'lik soygun

500 bin TL'lik soygun

Fatih'te bir hana giren hırsızlar kasaları boşalttı.
Kuyumcuda tanıdı, emniyette unuttu

Kuyumcuda tanıdı, emniyette unuttu

​3 gün önce evlenen çift yakayı ele verdi.
38 yılın <br>en kötüsü

38 yılın
en kötüsü

​Galatasaray'ın gol performansı dibe vurdu.
Uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Yaşanan olayda 2 çocuk koruma altına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.