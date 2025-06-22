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Şile'de iki gün önce denizde kaybolan gençten acı haber

Şile'de iki gün önce denizde kaybolan gençten acı haber

23:1822/06/2025, Pazar
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
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Kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatılmıştı. (Foto: Arşiv)
Kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatılmıştı. (Foto: Arşiv)

Şile'de geçtiğimiz gün denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'un Şile ilçesinde önceki gün denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Ayazma Plajı'nda 20 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra kaybolan yabancı uyruklu Saif Eddün Alobaid'in (22), ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Alobaid'in cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Denize giren 3 kişiden 1'i kaybolmuştu

Ayazma Plajı'nda 20 Haziran Cuma günü denize giren yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi boğulma tehlikesi geçirmişti.

Bir kişi kendi çabasıyla kurtulurken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla 1 kişi daha kurtarılmış, Saif Eddün Alobaid ise denizde kaybolmuştu.

Kayıp gencin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.



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