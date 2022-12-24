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İSTANBUL TUNCELİ

Silivri’de nesli tükenmekte olan su samuru görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Silivri sahilinde bir kez daha vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Silivri’de nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
Su samuru

Doğal yaşam alanları olan kıyı ve denizlerde yaşayan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları, Silivri sahilini adeta mesken edindi. Kıyıya yakın bölgelerde defalarca görünen su samurları, vatandaşların meraklı bakışları arasında hayatlarını sürdürüyor.

Dün gece saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde, kıyıda görülen su samurunun herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Silivri Belediyesine ihbar yağdı. Görevli ekipler bölgeye gelerek su samurunun herhangi bir zarar görmemesi için çaba sarf etti.

"Silivri'de su samurları var"

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı konuyla ilgili “Silivri’de su samurları var kıyı kenarda yaşayan. Pek sahilde gezmedikleri için arada yürüyüşe çıkan su samuru olunca her kuruma yağıyor ihbar tabi, Anormal bir durum yok, bir sahil turu yapıp kayalık altındaki yuvasına dönmüş ufaklık” ifadeleriyle paylaşım yaparak konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Tunceli'de de görüldü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samuru görüldü.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samuru Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde görüldü.


Kıraçlar köyünde balıkçılık yapan Onur Demir, teknesiyle kıyıya yaklaşırken nesli tükenme tehlike altında olan su samuru gördü. Balıkçının cep telefonu ile fotoğrafını çektiği su samuru daha sonra gözden kayboldu.
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