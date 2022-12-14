Gündem Şişli Belediyesinde çatıdan düşen stajyer hayatını kaybetti
İSTANBUL

Şişli Belediyesi'nde çatıdan düşen stajyer hayatını kaybetti

Şişli Belediyesi'nde stajyer olarak çalışan 8 yaşındaki Emine Sağlam, çatı katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerini tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şişli Belediyesinde çatıdan düşen stajyer hayatını kaybetti
Şişli Belediyesi'nin çatısından düşen stajyer öğrenci Emine Sağlam yaşamını yitirdi.

Şişli Belediyesi'nde saat 12.00 sularında meydana gelen olayda belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.

GÖREVLİLER GÜRÜLTÜYLE BİRLİKTE OLAY YERİNE KOŞTU

Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Sağlam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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