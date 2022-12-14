Şişli Belediyesi'nde çatıdan düşen stajyer hayatını kaybetti

Hayat

Avustralya'da geliştirilen Alzheimer tedavisinin klinik deneyleri başladı

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Beyin Enstitüsünde yapılan çalışmayla Alzheimer hastalarının tedavisi için yeni bir teknoloji kullanılmaya başlandı. Klinik deneylerine başlanan çalışma için, Enstitüde geliştirilen UltraThera adlı yeni bir ultrason cihazının test edildiği belirtildi.