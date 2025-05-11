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Sivas'ta şiddetli yağışlar yollarda hasara neden oldu

Sivas'ta şiddetli yağışlar yollarda hasara neden oldu

21:3611/05/2025, Pazar
AA
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Selin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Selin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Sivas'ta etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Koyulhisar ilçesinde bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkisi ile bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız."



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