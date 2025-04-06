Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'a kış geri geldi: Yürüyüşe çıkan vatandaş kara yakalandı

Sivas'a kış geri geldi: Yürüyüşe çıkan vatandaş kara yakalandı

12:086/04/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yürüyüşe çıkan amca-yeğen nisan ayında yağan kar sürpriziyle karşılaştı.
Yürüyüşe çıkan amca-yeğen nisan ayında yağan kar sürpriziyle karşılaştı.

Sivas'ta bayram tatili için memleketlerine gelen amca ve yeğeni, ormanlık alanda yürüyüş yaparken kar yağışına yakalandı. Amca ile yeğeni, Nisan ayında kar yağmasına şaşırdıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sivas'ta Nisan ayında kıştan kalma günler yaşanıyor. Kentte günlerdir etkisini gösteren yağmur, bazı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ise Yılmaz Beşoluk ile amcası Ali Beşoluk bayram tatilini geçirmek üzere ilçeye bağlı Kurşunlu köyüne gitti. Daha sonrasında Amca ve yeğeni, doğada gezmek için köye bağlı 1800 rakımlı Çakmaklı Yaylası'na yürüyüşe çıktı. Ancak ikili çıktıkları yayla yürüyüşünde Nisan ayında yağan kar sürpriziyle karşılaştı. Yoğun kar yağışı karşısında ikili hayretlerini gizleyemedi. Yürüyüş sırasında yoğun kar yağışına yakalanan amca ve yeğen, doğanın beyaza büründüğü anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.




#sivas
#nisan
#kış
#kar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçi zammı ne kadar olacak? Talep günlük 1800 lira: Memur zammı için de çerçeve olacak