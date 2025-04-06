Sivas'a kış geri geldi: Yürüyüşe çıkan vatandaş kara yakalandı

Sivas'ta Nisan ayında kıştan kalma günler yaşanıyor. Kentte günlerdir etkisini gösteren yağmur, bazı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ise Yılmaz Beşoluk ile amcası Ali Beşoluk bayram tatilini geçirmek üzere ilçeye bağlı Kurşunlu köyüne gitti. Daha sonrasında Amca ve yeğeni, doğada gezmek için köye bağlı 1800 rakımlı Çakmaklı Yaylası'na yürüyüşe çıktı. Ancak ikili çıktıkları yayla yürüyüşünde Nisan ayında yağan kar sürpriziyle karşılaştı. Yoğun kar yağışı karşısında ikili hayretlerini gizleyemedi. Yürüyüş sırasında yoğun kar yağışına yakalanan amca ve yeğen, doğanın beyaza büründüğü anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.