Sivas’ta 10 dakikada iki deprem

Önceki gün Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından dün de Sivas sarsıldı. AFAD verilerine göre, Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. İlk deprem saat 11.29’da 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi. İlk depremin şoku atlatılmazken saat 11.39’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci deprem ise yerin 22.98 kilometre altında gerçekleşti.





OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremlerin ardından kentteki durumla ilgili bilgi veren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ilk depremin Hacıali, ikinci depremin ise Akpınar köyü merkezli olduğunu belirtti. Vali Şimşek, "Çok şükür ucuz atlattığımız bir deprem oldu. Şu ana kadar yaptığımız saha taraması sonucunda 12 evde hafif hasar olduğunu tespit ettik. Muhtarımızın evinde de hafif hasar var" dedi. Deprem anında okullarda öğrenciler arasında bir panik yaşandığını vurgulayan Şimşek, "5 öğrencimiz fenalaştı ve bunlardan 2 tanesi hastaneye kaldırıldı, tedavileri sürüyor. Çok şükür bunların dışında önemli bir olay meydana gelmedi" diye konuştu. Valilik ayrıca kentteki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.





SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremler sonrasında yaptığı açıklamada “Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.





Hasarlı binalar tespit edildi

Malatya’da önceki gün, Sivas’ta ise dün yaşanan depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapılan saha taramalarıyla ilgili bilgi verdi. Kurum, Malatya’nın Kale ilçesindeki depremin ardından şu ana kadar Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini bildirdi. Kurum, Sivas'taki depremlerin ardından ise “Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" bilgisini verdi.





1216 personel çalışmalara devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından son durumla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, 1216 personel ve 363 araçla hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti. Yerlikaya, Depremin ardından 194 artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi. Öte yandan depremden etkilenen 21 okulda eğitime bugün de ara verildi.















