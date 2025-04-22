Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: İki kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Sivas'ta öğretmen ve sağlık personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.

Kazada, 12 öğretmen, 2 doktor ve 1 ebe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobildeki yaralılardan Turan Naçar (69) ve eşi Emine Naçar (58) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın hemen ardından sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans helikopterin olay yerine ulaştığını söyledi.