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Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: İki kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: İki kişi öldü, 16 kişi yaralandı

21:1422/04/2025, Salı
AA
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İki kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.
İki kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.

Türkiye Van'da meydana gelen kaza ile sarsılırken bir facia da Sivas'ta yaşandı. Çeltek köyü yakınlarında öğretmen ve sağlık personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile ambulans helikopter sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Sivas'ta öğretmen ve sağlık personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kamu personelini taşıyan Burak N. (25) idaresindeki 48 ATY 416 plakalı minibüs ile Halil İbrahim N'nin (26) kullandığı 58 AEJ 663 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpıştı.

Kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.

Kazada, 12 öğretmen, 2 doktor ve 1 ebe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılardan Turan Naçar (69) ve eşi Emine Naçar (58) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Yılmaz'dan kazaya ilişkin açıklama

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın hemen ardından sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans helikopterin olay yerine ulaştığını söyledi.

Şimşek, kazanın Yıldız beldesinde görev yapan öğretmen ve sağlık personelini taşıyan servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Şimşek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öte yandan, araç sürücülerinin amca çocukları olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle Yıldız beldesindeki imam hatip ilkokulu ve ortaokulunun 28 Nisan'a kadar tatil edildiği, 23 Nisan programlarının ertelendiği öğrenildi.




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