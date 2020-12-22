Gündem Polisten kaçtı yakalanınca ağladı; Sen korku nedir bilir misin?
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Son dakika Bursa haberleri: Polisten kaçtı yakalanınca ağladı; Sen korku nedir bilir misin?

Polisten kaçtı yakalanınca ağladı; Sen korku nedir bilir misin?

Bursa’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve 500 metrelik kovalamacanın ardından evin duvarına çarparak yakalanan Kamuran Mehmetoğlu, para cezasından korktuğu için kaçtığını öne sürerek gözyaşı dökerken, kendisini sakinleştirmeye çalışan polise ise "Sen korkudan anlar mısın?” dedi.

Haber Merkezi DHA
Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, &quot;Sen korku nedir bilir misin?” dedi.
Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, "Sen korku nedir bilir misin?” dedi.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiçek Caddesi'nde farları yıkılmadan seyreden Kamuran Mehmetoğlu (34) yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobili, durdurmak istedi.

500 metrelik kovalamacanın ardından evin duvarına çarpınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmetoğlu, kovalamaca sırasında Zümrütevler Mahallesi’nde park halinde bulunan araçlara çarparak, yaklaşık 500 metre boyunca kaçışını sürdürdü. Ziver Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Kamuran Mehmetoğlu bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de,

YAKALANINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözyaşı dökerken, ekiplere çocuğunun doğum günü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını iddia ederek, ceza yemekten kurtulmaya çalıştı. Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, "Sen korku nedir bilir misin?” dedi. Gazetecilere ise "Beni rezil ettiniz” diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Para cezasından korktuğu için kaçtığını öne süren Mehmetoğlu gözyaşı döktü.

6 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 6 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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