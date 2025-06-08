Süre doluyor: Yapmayanlar12 bin 978 TL ceza ödeyecek

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kritik bir gelişme gündemde. Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen sürücüler için tanınan süre hızla sona yaklaşıyor. Belirtilen tarihe kadar yenileme işlemini yaptırmayanlara idari para cezası kesilecek. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için son dakikaya kalınmaması konusunda uyarıyor.
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci için son tarih yaklaşıyor.
1 Ocak 2016 öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin çipli yeni sistemle değiştirilmesi zorunlu hale getirilmişti.
Süre sonunda ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara idari para cezası uygulanacak.
Ceza uygulanacak
31 Temmuz itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini tamamen yitiriyor. Yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar ise oldukça yüksek bir cezayla karşı karşıya kalacak. Yeni yılda geçersiz ehliyetle trafiğe çıkanlara 12.978 TL para cezası kesilecek.
Ancak ceza tebliğinden sonraki 15 gün içinde ödeme yapanlar için %25 indirim uygulanacak ve tutar 9.733,5 TL’ye düşecek.
Ayrıca geçerli ehliyeti bulunmayan sürücülerin ehliyet belgelerine el konulabileceği ve trafikten men edilebilecekleri de vurgulanıyor.