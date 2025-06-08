Süre doluyor: Yapmayanlar12 bin 978 TL ceza ödeyecek

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci için son tarih yaklaşıyor.

, daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarihi önce 2024’e, ardından yoğun talep nedeniyle 31 Temmuz 2025’e erteledi.

, daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarihi önce 2024’e, ardından yoğun talep nedeniyle 31 Temmuz 2025’e erteledi.

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Bu kapsamda

31 Temmuz itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini tamamen yitiriyor. Yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar ise oldukça yüksek bir cezayla karşı karşıya kalacak. Yeni yılda geçersiz ehliyetle trafiğe çıkanlara 12.978 TL para cezası kesilecek.

Ancak ceza tebliğinden sonraki 15 gün içinde ödeme yapanlar için %25 indirim uygulanacak ve tutar 9.733,5 TL’ye düşecek.