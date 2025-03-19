Tam 237 bin 500 euro: Telefon dolandırıcıları yakayı böyle ele verdi

A.Y., şubat ayı başında M.Y.'yi tekrar arayıp, yine dolandırmak için kandırmak istedi. Bu kez dolandırıldığını anlayan M.Y., polise başvurdu. M.Y., Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yönlendirmesiyle kendisini arayan A.Y.'ye banka hesabında 150 bin avro olduğunu, ancak 32 milyon TL değerinde ev ve arsalarının olduğunu, onları da satıp parayı teslim edebileceğini, havanın karlı olması nedeniyle parayı evinde teslim edebileceğini belirtip, bu kez A.Y.'yi kandırdı. A.Y. de 6 Şubat'ta yanındaki sürücü İ.Ç. yönetimindeki 34 LC 64 02 plakalı araçla, Şanlıurfa'dan Aksaray'a geldi. Polis de aracı takibe aldı. A.Y. ve İ.Ç., M.Y.'den polisin verdiği seri numaraları alınmış 150 bin avroyu teslim alıp, geri dönmek için yola çıktı. Polis, takip ettiği aracı Adana kara yolunda düzenlediği operasyonla durdurdu. Operasyonda 150 bin avro ele geçirilirken, A.Y. ve İ.Ç., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarında Şanlıurfa'dan geldiklerini ve 10 kişilik suç örgütü olduklarını itiraf eden 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.