Dolandırıcılar Ramazan’da da işbaşında

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, “Vatandaş uyanık olmalı. Dolandırıcılar, yardım talep ettikleri gibi bir şeyler kazandınız vaadiyle de yaklaşabiliyor. ‘Yardım çeki, Ramazan kolisi kazandınız’ gibi mesajlara ve linklere kesinlikle tıklamayın. Bedava peynir fare kapanında olur. Amaç sizin bilgilerinize erişmek. Bu nedenle bir mesaj gördüğünüzde düşünün. Ayrıca yardım yaparken isteyene değil, istemeyene de ulaşmak lazım. Çevrenizde böyle insanlar varsa onları bulun ve yardım edin” diye konuştu.