Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Altın alım-satımına yeni vergi düzenlemesi yolda

Altın alım-satımına yeni vergi düzenlemesi yolda

10:4918/03/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bankalar aracılığıyla yapılan altın alım-satım işlemlerine binde 2 (yüzde 0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi uygulanacak. Bu düzenlemenin yatırımcılar üzerinde etkili olması ve piyasalara yansıması öngörülüyor.

Altında üst üste kırılan rekorlar yatırımcının altına olan ilgisini artırmıştı. Fiziki altın alanların yanı sıra bankalar aracılığıyla altın birikimi yapanların sayısı da yükselmişti.


Yeni alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, artık bankadan alınan altına ek vergi ödenecek.

Uygulama, 17 Mart 2025’ten itibaren yürürlüğe girdi.

Bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.


Bütün bu gelişmelerin altın piyasasında yeni bir pencere açması bekleniyor.


'Kambiyo' sayılacak


Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım-satım işlemleri artık döviz işlemi (kambiyo) olarak kabul edilecek ve bu işlemlerden binde 2 (yüzde 0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) tahsil edilecek.


Bu karar, 1.000 liralık bir altın alım satımında 2 lira vergi ödenmesi anlamı taşıyor.


Altın hesaplarından vergi alınacak


Bu düzenleme kapsamında, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve bu işlemlerden vergi alınacak.



Danıştay daha önce iptal etmişti


Kambiyo işlemlerinde vergi oranı 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 (yüzde 0,1) olarak uygulanmaya başlamıştı. Mayıs 2020'de bu oran binde 2'ye yükseltilmişti.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından başlatılan bu uygulama, Danıştay 7. Dairesi tarafından 28 Mart 2023 tarihli kararla iptal edilmişti.


Altın yatırımcısını etkileyecek


Günümüzde yeniden getirilen bu vergi, altın yatırımı yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıları doğrudan etkileyecek.


Kambiyo muamele vergisi nedir?


Kambiyo muamele vergisi (KMV), döviz alım satım işlemleri üzerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, döviz piyasalarındaki hareketliliği düzenlemek ve devlet gelirlerini artırmak için uygulanıyor.


Kaydi altın nedir?


Kaydi altın, bankalar veya diğer finans kuruluşları aracılığıyla elektronik ortamda tutulan, fiziki olarak saklanmayan altındır.


Yatırımcılar, kaydi altın alım satımını, fiziki altın alırken dolandırılma, taşıma ve saklama riskinden kurtulmak için tercih ediyor.




#Altın
#ekonomi
#yatırım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mart ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi