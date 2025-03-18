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Konut Fiyat Endeksi şubatta artış kaydetti

Konut Fiyat Endeksi şubatta artış kaydetti

10:1918/03/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2025'te aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31,3 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 170,5 oldu.


KFE, şubatta yıllık yüzde 31,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,6 oldu.


Üç büyük ilde artış


Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,3 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.


Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2 ve İzmir'de yüzde 32,7 yükseldi.




#TCMB
#KONUT
#EMLAK

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