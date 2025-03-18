6G için yatırımlar başladı: Geleceğin teknolojisine yönelik çalışmalar hızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı haberleşme altyapısı sağlayacak 5G’nin ihalesini bu yıl yaparak önümüzdeki yıl kullanıma alınmasını planlarken, bir yandan da 6G teknolojilerinden geri kalmamak için dünyadaki ilerici örnekleri araştırmaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “Altıncı Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Raporu” kapsamında Çin, Güney Kore, Japonya, Almanya, Finlandiya, Hindistan ve ABD gibi ülkelerin 6G araştırmaları ve bu ülkelerin stratejileri ile Avrupa Birliği ve ABD arasında gerçekleştirilen ortak araştırma projeleri ele alındı.