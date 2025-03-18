Bilişimde istihdam 295 bin kişiye çıktı

Türkiye'de bilişim ve iletişim teknoloji sektörlerindeki toplam istihdam yapay zekâ ile birlikte 295 bine ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, yapay zekânın bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya katkısının yüzde 5'e yükseleceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, bilişim ve iletişim sektörlerine dair Meclis’te verilen soru önergelerini cevaplandırdı. Kacır, Türkiye'de, bilişim ve iletişim teknoloji sektörlerindeki toplam istihdamın 295 bine ulaştığı bilgisini paylaştı. Kacır, özellikle yapay zekânın 2025 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) katkısının yüzde 5'e yükseleceğini bildirdi. Yapay zekâ alanındaki istihdamın 50 bin kişiye çıkarılacağını, kamuda da 1.000 kişinin işe yerleştirilmesini öngördüklerini aktardı.
YAPAY ZEKADA YÜKSELİYORUZ
Yapay zekâ alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısınınsa yıl sonunda 10 bin kişiye yükselmesinin beklendiğini anlatan Kacır, böylece uluslararası endekslerde Türkiye'nin yapay zekâ alanında ilk 20 ülke arasında yer almasının sağlanacağını vurguladı. Hayata geçirilen projeler ile Türkiye'nin uluslararası yapay zekâ endekslerindeki üst sıralara yükseldiğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:
"The Global AI Index 2023 Raporu'na göre, Türkiye 62 ülke arasında 39'uncu sırada yer alırken, 2024 yılı itibarıyla 83 ülke arasında 34'üncü sıraya yükselmiştir. 2025 yılı sonunda ise sıralamada daha da yükselerek ilk 30 ülke arasında yer bulmamız beklenmektedir. Ülkemiz 2024 yılı raporundaki kriterlerden çalışma ortamında 10'ncu, hükümet ve yönetim stratejilerinde 14'ncü, yapay zekâ faaliyetleri ölçeğinde ise 26'ncı sırada bulunmaktadır. Türkiye, ayrıca; IMF Yapay Zekâ Hazırlık Endeksi sonuçlarına göre de diğer gelişmekte olan ülkelerin ortalama puanının üzerine çıkmıştır."
Süper bilgisayarlar hız ve verimliliği katlayacak
- Milli Teknoloji Hamlesi ile atağa kalkan Türkiye, süper bilgisayarlarla da kamu, akademi ve özel sektör için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Türkiye, Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi'ne (EuroHPC) katılımı sayesinde dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından MareNostrum 5'le doğrudan çalışma ayrıcalığı kazandı. Türkiye, büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarını desteklemek üzere ARF süper bilgisayarını da devreye aldı. Türkiye'de kamu ve akademi tarafından kullanılan MareNostrum 5 ve ARF gibi süper bilgisayarlar, özel sektörün de hesaplama ve üretim süreçlerine katkı sağlıyor. Artık özel sektör firmaları da ücretsiz kullanabilecekleri süper bilgisayarlar sayesinde yıllar alabilecek işlemlerini saatler içerisinde çözme, zaman ve maliyetten tasarruf etme imkanı yakalıyor.