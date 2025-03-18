Bilişimde istihdam 295 bin kişiye çıktı

Milli Teknoloji Hamlesi ile atağa kalkan Türkiye, süper bilgisayarlarla da kamu, akademi ve özel sektör için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Türkiye, Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi'ne (EuroHPC) katılımı sayesinde dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından MareNostrum 5'le doğrudan çalışma ayrıcalığı kazandı. Türkiye, büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarını desteklemek üzere ARF süper bilgisayarını da devreye aldı. Türkiye'de kamu ve akademi tarafından kullanılan MareNostrum 5 ve ARF gibi süper bilgisayarlar, özel sektörün de hesaplama ve üretim süreçlerine katkı sağlıyor. Artık özel sektör firmaları da ücretsiz kullanabilecekleri süper bilgisayarlar sayesinde yıllar alabilecek işlemlerini saatler içerisinde çözme, zaman ve maliyetten tasarruf etme imkanı yakalıyor.