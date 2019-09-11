Gündem Tekirdağda bir okul müdürü ve memura bağış gözaltısı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ haber: Bir okul müdürü ve memura 'bağış' gözaltısı

Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura 'bağış' gözaltısı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bağış adı altında velilerden para topladığı iddiasıyla bir okul müdürü ve memur gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir okulda bağış adı altında velilerden ücret alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Okul Müdürü H.T'nin makam odası ve okulda memur olarak çalışan N.E'nin odasında arama yapıldı.

  • Aramada üzerinde öğrenci adları ve karşılarında alınan meblağların yazılı olduğu kağıtlar ile üzerine bağış notu düşülmüş kağıda sarılı bin 500 lira para bulundu.

Okul Müdürü H.T. ve okulda görevli memur N.E. gözaltına alındı.

İki zanlı hakkında Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce de idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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