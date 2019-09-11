Tekirdağ haber: Bir okul müdürü ve memura 'bağış' gözaltısı Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura 'bağış' gözaltısı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bağış adı altında velilerden para topladığı iddiasıyla bir okul müdürü ve memur gözaltına alındı.

Haber Merkezi 11 Eylül 2019, 11:57 Son Güncelleme: 11 Eylül 2019, 12:02 AA