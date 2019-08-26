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İstanbul Valiliğinden 'binlerce liralık' okul kayıt parasına soruşturma

İstanbul Valiliği, devlet okullarında 'kayıt parası' adı altında binlerce lira talep edilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Valilik, devlet okullarının parasız olduğunun altını çizerek, "Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. Valilik ayrıca, yapılan 55 soruşturmadan 7'sinin sonuçlandığını ve 3 idarecinin görevden alınması teklifi getirdiklerini vurguladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Valiliğinden, "Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir." açıklaması yapıldı.

Valilikten, "Okullarda bağış adı altında kayıt parası toplanması" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının açılışına hazırlanılan bu günlerde İstanbul Valiliğine yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde, okul idareleri tarafından öğrenci kayıtlarısırasında "bağış" adı altında velilerden kayıt parası talep edildiğinin iddia edildiği belirtildi.

Anayasa'nın 42. maddesinin "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır." hükmünü emrettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin Birlik Gelirleri başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

3 idarecinin görevden alınması teklif edildi

  • Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş,4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir."

İdarecilere müsamaha gösterilmeyecek

Açıklamada, yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği, Valiliğe ulaşan ihbar ve şikayetlerin ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılacağı kaydedildi.

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