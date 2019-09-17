Terörden arındırılan bölge hizmete kavuştu

Muş’ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen kırsal alanlardaki köyler, alt yapı hizmetlerine kavuştu.

PKK’lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 1993’te boşalan köylerde, huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından vatandaşların tekrar yerleşmeye başlamasıyla, İl Özel İdaresi tarafından yol ve su çalışması da yoğunlaştı. Bu kapsamda ilçeye 85 kilometre mesafedeki Ulukaya köyüne su şebekesi ulaştıran ekipler, köy yolunu da asfaltladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bölgenin huzur ve barış ortamına kavuştuğu bilgisini paylaştı.

HİZMETLER HUZURLA GELDİ

Huzur ve güven ortamıyla beraber kamu hizmetlerinin de bölgeye geldiğini ifade eden Yentür, “Operasyonların ardından bölgeye huzurun gelmesiyle devlet olarak buraya hizmetleri yoğunlaştırdık. Bu yıl 52 milyon lira harcayarak yol ağımızda yaklaşık 200 kilometre asfalt, 400 kilometre stabilize ve 105 bin metrekare parke kaplaması kazandırdık” diye konuştu.

‘DÖNÜŞLER DAHA DA HIZLANACAK’

Ulukaya köy muhtarı Tahsim Tetik de 15 yıl aradan sonra köylerine dönmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “Yıllar sonra vatandaşlar tekrar köye dönerek, yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladı. Yolumuz da asfaltlandı. Onun için çok mutluyuz. Yapılan bu çalışmaların ardından köye dönüşler daha da hızlanacak” ifadelerini kullandı.