Uzayda mahsur kalan astronottan korkutan sözler: Araçtan tuhaf sesler geliyor

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.





Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.





Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan, ancak aylardır istasyonda kalan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.









"Mekikten sesler geliyor"





Starliner uzay aracıyla haziranda uzay istasyonuna giden Butch Wilmore, NASA'nın Houston ekibiyle iletişime geçerek Starliner'dan "tuhaf sesler" geldiğini söyledi.





Ses kaydında Wilmore'un "Starliner'la ilgili bir sorum var." dediği ve "Hoparlörden tuhaf bir ses geliyor… Sesi neyin çıkardığını bilmiyorum." ifadeleri kullandığı aktarıldı.





Houston ekibi, Wilmore'a sesin bir sonarın çıkardığı titreşimlere benzediğini söyledi.





Starliner hoparlöründen gelen sese neyin yol açtığı henüz belli değil ancak ilk akla geldiği kadar ciddi bir sorun olmayabilir. Uzay ortamında bu tür tuhaf durumların yaşandığı daha önce görülmüştü.





'Astronotlar nasıl Dünya'ya dönecek'





NASA, mahsur kalan astronotların önümüzdeki şubat ayında SpaceX tarafından geriye getirileceğini duyurmuştu.





Astronotların, NASA'nın SpaceX Crew-9 görevine atanan diğer iki mürettebat üyesiyle birlikte bir Dragon uzay aracıyla eve dönmeleri bekleniyor.





Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.











