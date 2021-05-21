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Yenişehir’den esnafa vergi indirimi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, 31102 Nolu Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun maddesi ile birlikte harekete geçti.

Haber Merkezi Diğer
Yenişehir’den esnafa vergi indirimi
Yenişehir’den esnafa vergi indirimi

Diyarbakır Yenişehir Belediye Meclisince alınan kararda 2020 ve 2021 yılları içerisinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı dönemlere ait ilan, Reklam ve Temizlik vergisinin alınmaması önünde Belediye Meclis kararı aldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci Başkanlığında toplanan Yenişehir Belediyesi Meclisi ayrıca kapalı olması mümkün olmayan iş yerleri dışında kalan tüm ticari işletmelerin ilan ve reklam vergisinde yüzde 50 indirim yaptı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Meclisi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci Başkanlığında toplandı. Yapılan Meclis toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Beşikci, Koronovürüs tedbirleri kapsamında Resmi gazetede yayımlanan kanun maddesi ile ilgili olarak bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması için kararlar aldıklarını belirterek,Hükümetmizin destekleri ile ilçemizde bulunan tüm ticari işletme ve işyerlerimize her zaman destek olacağız.’’ dedi.

Başkan Beşikci,Belediye meclisimiz 31102 Nolu Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun maddesi ile birlikte 76 Nolu kararıyla kararda 2020 ve 2021 yılları içerisinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı dönemlere ait ilan, Reklam ve Temizlik vergisinin alınmaması ve ayrıca Kapalı olması mümkün olmayan iş yerleri dışında kalan tüm ticari işletmelerin ilan ve reklam vergisinde yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Belediye olarak salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bu zorlu sınavdan birlikte başarıyla çıkacağız. Bugüne kadar her zaman yanlarında olduğumuz esnafımıza bu zor günlerinde belediye olarak bizlerde destek verelim istedik.” dedi.

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