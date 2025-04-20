Yerleşim yerlerine inen bozayılarla ilgili 'öz çekim' uyarısı

"Ayılara hiç yaklaşmayacağız, öz çekim yapmayacağız, taş atmayacağız, bunları atarsak insanlar zarar görebilir. Mümkünse ayı görüldüğü zaman üstüne gitmeyeceğiz, gitmesini bekleyeceğiz. Ormana gidildiğinde de sürekli ses çıkartmamız lazım çünkü bunlar utangaç hayvanlardır, ses duydukları zaman kaçarlar. İnsanlara saldırma eğilimleri yok, yavrusu varsa saldırma eğilimindedir çünkü biz yanına gitmişizdir. İnsanların bunlardan uzaklaşması gerekiyor. En doğrusu ayıların habitatına zarar vermezsek onlar da bizim yaşam alanımıza gelmez."