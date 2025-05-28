Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yozgat
Yozgat'ta çalınan araç Aksaray'da bulundu

Yozgat'ta çalınan araç Aksaray'da bulundu

16:0628/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Çalıntı araç sahibine teslim edilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Çalıntı araç sahibine teslim edilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalınan araç, Aksaray'da bulundu. Şüpheli ikinci bir araç çalmaya çalışırken yakalandı.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.K.'ya ait aracın çalındığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek araca ulaştı. Aracı B.T.'nin çaldığı ve şüphelinin Aksaray'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalıntı araç Aksaray'da bulundu. Ancak şüpheli ikinci bir aracı çalarak kaçma girişiminde bulundu. B.T. çaldığı ikinci araçla birlikte yakalandı.





#yozgat
#aksaray
#hırsız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zilhicce ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?